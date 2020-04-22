Almanya'da Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 100'e çıktı
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 100'e yükseldi.
Berlin
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 100'e yükseldi.
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Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, son 24 saatte Hamburg, Stuttgart, Gladbeck, Aachen ve Münih bölgelerinden 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 92'den 100'e çıktı.
Son 24 saatte vefat eden Türklerin cenazelerinin Türkiye'de defnedileceği bilgisi paylaşıldı.
Almanya genelinde ise vaka sayısı 148 bin 925'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 127'ye ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.