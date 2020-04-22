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Dünya

TİKA'dan Pakistan'da Kovid-19 salgınından etkilenen 600 aileye gıda yardımı

TİKA, Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işini kaybetmiş 600 yevmiyeli işçi ve ailesine gıda yardımında bulundu.

Behlül Çetinkaya   | 22.04.2020
TİKA'dan Pakistan'da Kovid-19 salgınından etkilenen 600 aileye gıda yardımı

İslamabad

Pakistan'ın Pencap ile Hayber Pahtunhva eyaletlerinde kapanan iş yerleri ve durdurulan hizmetlerde günlük çalışarak geçimini sağlayan 600 işçi ile ailesine gıda yardımı yapıldı. 

Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının yaklaşık yarısının bulunduğu Pencap eyaletinin başkenti Lahor ile Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan kentinde yapılan yardımdan 3 binin üzerinde kişinin faydalanması bekleniyor.

TİKA, ülkenin salgınla mücadelesine destek vermek için de 60 binden fazla maske, koruyucu ekipman ve dezenfektan yardımında bulunmuştu.

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