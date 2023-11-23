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Dünya

TİKA, Meksika'da Türkiye İlköğretim Okulunun çevresini yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da Türkiye İlköğretim Okulunun çevresini yenileyerek eğitim atölyeleri kurdu.

Tuğba Altun  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
TİKA, Meksika'da Türkiye İlköğretim Okulunun çevresini yeniledi

Ankara

TİKA, Türkiye-Meksika arasındaki dostane ilişkilerin sembolü olarak 1970'den bu yana eğitim faaliyetlerini sürdüren Türkiye İlköğretim Okulunda çevre düzenlemesi yaptı.

Ayrıca okulda "Fen, Matematik ve Tasarım Atölyeleri"nin kurulumu gerçekleştirildi.

Atölyelerin açılış törenine, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Özel Uluslararası İşbirliği Projelerinin Yürütülmesi Genel Müdürü Monica Perez Egüis, okul idarecileri, öğretmenler ve birçok davetli katıldı.

Kayalar, Meksika ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin geçmişinin neredeyse 100 yıla dayandığını belirterek, son 10 yılda bu ilişkilerin daha da güçlendiğini ifade etti.

Kayalar, Türkiye'nin resmi teknik işbirliği kurumu olarak TİKA'nın, samimi ilişkilerin daha da ileri taşınması amacıyla ortak kalkınma projeleri yürüttüğünü söyleyerek, Meksika'da 2015'te açılan TİKA ofisinin 8 yıl gibi kısa bir sürede Meksika halkının yararına olacak 100'den fazla projeye imza attığını vurguladı.

Eğitimin, TİKA'nın faaliyetlerinde öncelikli bir alan olduğunu belirten Kayalar, çocukların ve gençlerin eğitimine yapılan yatırımların refahın ve güçlü bir geleceğin temelini oluşturduğuna inandıklarını dile getirdi.

Kayalar, bu bağlamda, Mexico City'de faaliyet gösteren Türkiye İlköğretim Okulunun, iki ülke arasındaki dostluğun sembollerinden biri olduğunu kaydederek, okulun en iyi şartlarda hizmet vermesi için 2017'den bu yana çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini ve bundan sonra da katkılarını sürdüreceklerini anlattı.

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