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Dünya

TİKA, Libya'da kız meslek enstitüsünde bilgisayar laboratuvarı ve atölye açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'taki En-Nahda Kız Meslek Enstitüsü'nde bilgisayar laboratuvarı ve mühendislik çizim atölyesi açtı.

Safiye Karabacak   | 28.11.2021
TİKA, Libya'da kız meslek enstitüsünde bilgisayar laboratuvarı ve atölye açtı

Trablus


Açılışa, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve Libya Teknik Eğitim Bakanı Said Sifav da katıldı.

TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkent Trablus'ta 280 öğrenciye hizmet eden kız enstitüsünde bugün bilgisayar laboratuvarı ve mühendislik çizim atölyesi açmış bulunuyoruz." dedi.

Aynı enstitüde daha önce de TİKA tarafından moda tasarım ve dikiş nakış atölyesi açıldığını kaydeden Karatepe, "Bununla Libya'daki kadınların ve kız öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı, kendilerine meslek edindirmeyi ve ev ekonomilerine destek sağlamalarını temin etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Libya'da teknik eğitim alanındaki çok sayıda projeye yenilerini eklemeye devam edeceklerini vurgulayan Karatepe, "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Libya Meslek Eğitim Merkezi'nin açılışı da gerçekleştirilecektir. Türkiye ve Libya arasındaki dostluk ve iş birliğinin gelişmesine çok önemli katkıda bulunmayı, bilhassa teknik eğitim alanında desteğimizi sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

TİKA, 26 Ekim'de de Trablus'ta yerli bir derneğin iş birliğinde kadınlar için dikiş atölyesi açmıştı.


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