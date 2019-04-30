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Dünya

UMH birlikleri Trablus'un Sabia bölgesinde kontrolü sağladı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyinde yer alan Sabia bölgesinde kontrolü sağladı.

İdris Okuducu   | 30.04.2019
UMH birlikleri Trablus'un Sabia bölgesinde kontrolü sağladı

Trablus

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyinde yer alan Sabia bölgesinde kontrolü sağladı.

UMH tarafından yürütülen "Burkan el-Gadab" operasyonun medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, General Halife Hafter güçlerine ait lojistik teçhizatlarla askeri bir saha hastanesinin Sabia bölgesinde ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, çatışmalar sırasında Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad Tugayından bazı kişilerin de esir alındığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan ancak güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen Libyalı bir askeri kaynak da, hükümet güçlerinin Hafter için önemli lojistik güzergahlar arasında yer alan Sabia'yı tamamen kontrol altına aldığını söyledi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık dört haftadır devam ediyor.

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