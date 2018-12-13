Theresa May'den güven oylaması zaferi

İSTANBUL
İngiltere Başbakanı Theresa May, lider olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını kazandı.
Başbakan May partisindeki güven oylamasını 117’ye karşı 200 oy ile kazandı.
May’in partisinden güven oyunu almasıyla 12 ay boyunca kendisi hakkında güvensizlik oyu istenemeyecek.
Muhafazakar Parti içindeki sert Brexit yanlılarının oluşturduğu Avrupa Araştırma Grubu'nun (ERG) öncülüğünde toplanan güvensizlik mektuplarının sayısının 48'i geçmesiyle güven oylamasının yapılması kararlaştırılmış, vekiller yerel saatle 18:00-20:00 arasında oylarını kullanmıştı.
Muhabir: Gökhan Kurtaran