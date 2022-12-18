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Dünya

Texas'ın El Paso kentinde muhtemel göçmen akını nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin Texas eyaletine bağlı El Paso kentinde yaşanması beklenen göçmen akını nedeniyle acil durum ilan edildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 18.12.2022
Texas'ın El Paso kentinde muhtemel göçmen akını nedeniyle acil durum ilan edildi

Ankara

Texas medyasındaki haberlere göre, El Paso Belediye Başkanı Oscar Leeser, yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 salgını gerekçesiyle yürürlüğe konulan, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecinin hızlandırılmasına yönelik "Title 42" isimli kanunun 21 Aralık itibarıyla kaldırılmasına hazırlanıldığını anımsattı.

21 Aralık itibarıyla göçmen akışının "inanılmaz" bir seviyeye ulaşabileceğine dikkati çeken Leeser, El Paso'da acil durum ilan edildiğini bildirdi.

El Pasolu yetkililerin, acil durum sayesinde göçmenler için daha fazla kaynak ve barınacak yer sağlama imkanı olacağını belirten Leeser, insanlara onurlu bir şekilde muamele edildiğinden ve herkesin güvende olduğundan emin olmak istediklerini söyledi.

Joe Biden yönetimi, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Kovid-19 salgını gerekçesiyle yürürlüğe konulan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecinin hızlandırılmasına yönelik "Title 42" isimli kanunu 21 Aralık itibarıyla kaldırmaya hazırlanırken, İç Güvenlik Bakanlığı, uygulamanın sona ermesi sonrasında Meksika sınırından günlük 9 ila 14 bin kişinin geçmeye çalışabileceğini açıklamıştı.

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