Dolar
18.65
Euro
19.82
Altın
1,793.22
ETH/USDT
1,175.10
BTC/USDT
16,675.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübünün Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Dünya

Uganda, Ebola kısıtlamalarını kaldırdı

Uganda hükümeti, Ebola virüsünün yayılmaya başladığı iki bölgeye uygulanan karantina ve kısmi sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarını kaldırdı.

Tufan Aktaş   | 18.12.2022
Uganda, Ebola kısıtlamalarını kaldırdı

İstanbul

Uganda Devlet Başkanı Yardımcısı Jessica Alupo, 20 Eylül'de patlak veren ve 30 Kasım'da son hastanın taburcu edildiği salgında Mubende ve Kassanda bölgelerine uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Alupo, şu anda takip edilen kimse olmadığını ve hasta da kalmadığını belirtti.

İki bölgede marketler ve ibadet yerleri kapanırken, geceleri sokağa çıkma ve seyahat yasağı uygulanıyordu. Karar, bu bölgelerde yaşayan halkın karantinanın sonlandırılması çağrısı sonrasında geldi.

Öte yandan, virüse karşı geliştirilen ve Uganda'ya gönderilen aşıların ne zaman kullanılacağı henüz açıklanmadı.

Salgında eylülden bu yana 56 kişi hayatını kaybetti.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat'ın üzerini sis tabakası kapladı
Aziz Sancar, doğduğu şehrin havalimanına adının verilmesinden gurur duyduğunu belirtti
AB karbon piyasasını revize ediyor
Valeler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu yılbaşında başlıyor
Para uzmanından sıfırı silinen banknot uyarısı

Benzer haberler

Uganda, Ebola kısıtlamalarını kaldırdı

Uganda, Ebola kısıtlamalarını kaldırdı

Çinlilerin beyaz kağıt salgını ve distopik tedbirlerle imtihanı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet