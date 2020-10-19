TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı ülkelerin Ermenistan'a silah yardımında bulunduğunu söyleyerek, "Bunun işgalci Ermenistan'ı ödüllendirmek anlamına geldiğinin farkındayız. Bunu bütün dünyaya da anlatmak mecburiyetindeyiz." dedi.
Bakü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.
Azerbaycan Milli Meclisi'nde gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından heyetler arası toplantı yapıldı.
Şentop burada yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın saldırılarından sonra Türkiye olarak her düzeyde ve her platformda Azerbaycan'ın yanında olduklarını gösterdiklerini belirtti.
TBMM'de grupu olan 4 siyasi partinin ortak açıklama yayınlayarak Ermenistan'ın saldırılarını kınadığını ve Azerbaycan'a desteğini belirttiğini hatırlatan Şentop, iki ülke milletvekilleri arasındaki dayanışmanın bu süreçte daha da arttığını kaydetti.
Türk parlamenterler olarak Azerbaycan'ın gayretlerine katkı sağlamak adına çalışmalara devam etikleri ifade eden Şentop, şunları söyledi:
"TBMM İnsan Hakları Komisyonumuz, Dışişleri Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında yol açtığı insan hakları ihlallerini incelemek üzere bir alt komisyon oluşturdu. Ermenistan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Azerbaycan'a karşı yapmış olduğu ihtiyati tedbir başvurusunda tam istediğini bulamadı. Kendisine karşı da bir tedbir kararı çıktı. Ama maalesef uluslararası örgütlerin hukuk ve mantık dışı kararlarıyla zaman zaman karşılaşıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bu süreçte çok adil davranılmadığını düşünüyoruz. Uluslararası toplum tarafsızlık adı altında saldırgan ile mağdur tarafa eşit mesafede olduğunu söylüyor fakat onu da başaramıyor. İşgalci ve saldırgan Ermenistan'a el altından silah yardımı dahil olmak üzere yardımlarda bulunuyorlar. Ermenistan'ın ekonomik durumu bu silahları satın alacak güçte değil. Bunun işgalci Ermenistan'ı ödüllendirmek anlamına geldiğinin farkındayız. Bunu bütün dünyaya da anlatmak mecburiyetindeyiz."
Azerbaycan ordularının başarılarını yakından takip ettiklerini bildiren Şentop, Ermenistan'ın mağlubiyet yaşadıkça daha da saldırgan hale geldiğini ve başarısızlıklarını sivillere saldırarak örtmeye çalıştığını anlattı.
Şentop, Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye aleyhine kara propogandaya da hız verdiğini söyleyerek, "Bunlar çaresizliğin getirdiği çırpınışlardır. Bunların bizi olumsuz etkilemesine müsaade etmeyeceğiz. Morallerimizi yüksek tutacağız. " diye konuştu.
- "Bugüne kadar iki ülke arasında 249 anlaşma imzalandı"
Sahibe Gafarova da Ermenistan'ın saldırıları ve Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonla ilgili bilgi verdi.
Operasyonların başarıyla sürdürüldüğünü aktaran Gafarova, tüm halkın bu haklı davada bir yumruk gibi birleştiğini vurguladı.
Gafarova, haklı davasında Azerbaycan'a gösterilen destekler için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
Türk siyasi partilerinin Azerbaycan'a destek amacıyla ortak bildiri kabul ettiğini hatırlaran Gafarova, tüm partilere teşekkür etti.
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılar düzenlediğini hatırlatan Gafarova, bu saldırıların Ermenistan yönetiminin iç yüzünü ortaya koyduğunu kaydetti.
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak geçmişe sahip olduğuna işaret eden Gafarova, şunları kaydetti:
"Bu geçmiş bizi daha iyi gelecek kurmaya çağırıyor. Bugüne kadar iki ülke arasında 249 anlaşma imzalandı. 2019'da ticaret hacmimiz 4.5 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk 8 ayında salgına rağmen ticaret hacmimiz yaklaşık 3 milyar dolar oldu. Karşılıklı yatırımlar 30 milyar dolara ulaştı. Bunlar iyi göstergeler. Fakat ülkelerimizin potansiyeli bu göstergelerin üstünde. Karşılıklı çabalarla daha iyi sonuçlar elde edeceğiz."
TBMM Başkanı Şentop Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti
Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.
20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret eden Şentop, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk koydu.
Şentop daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı.
Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Şentop, şehitliğin anıt defterine şunları yazdı:
"Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz,
Bundan 102 yıl önce bu topraklarda Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte tarihe geçen kahramanlıklar sergileyerek şehitlik mertebesine eriştiniz.
Azerbaycan'ın egemenliği ve topraklarının bütünlüğü uğrunda vermiş olduğunuz mukaddes mücadele, kalplerimizde ölümsüz bir mahiyet kazandı. İsimleriniz bugün başkent Bakü'nün bu değerli mekanında her zaman büyük takdir ve saygıyla anılacak.
Kahramanlıklarınız hali hazırda cephede ülkelerinin bekası için çarpışan Azerbaycan askerlerine de moral, azim ve güç vermektedir. Uğruna şehit düştüğünüz bu topraklarda Türkiye ve Azerbaycan'ın 'bir millet, iki devlet' gerçeğiyle vücut bulan kardeşliği ilelebet var olmaya devam edecektir.
Değerli mirasınız olan aziz hatıranızı saygı ve minnetle anıyor, sizin huzurunuzda bugün cephede vermekte oldukları mücadelede şehit düşen Azerbaycan'ın kahraman evlatları dahil, tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhlarınız şad olsun."
Şentop, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır, Azerbaycan vatanının bir parçasıdır. Türkiye, Azerbaycan'ın haklı davasını sonuna kadar, her şart altında desteklemeye kararlıdır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.