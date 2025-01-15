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Dünya

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 askeri hava aracı ve 6 gemi görüldü

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 24 askeri hava aracı ve 6 geminin tespit edildiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 askeri hava aracı ve 6 gemi görüldü

Pekin

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 24 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü, bunlardan 21'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın kuzey, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 6 savaş gemisinin tespit edildiği bilgisi de paylaşılırken, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve gereken yanıtı verdiği kaydedildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

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