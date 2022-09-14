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Dünya

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Mehmet Tosun   | 14.09.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, süren tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.

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