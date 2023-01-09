Dolar
18.78
Euro
20.09
Altın
1,876.41
ETH/USDT
1,308.80
BTC/USDT
17,211.00
BIST 100
5,268.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Muş, "2022 Yılı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirmesi" konulu toplantıda konuşuyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "En İyi Narkotik Polisi Anne" programında konuşuyor. BBP Genel Başkanı Destici, Ankara’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İklime Dayalı Pakistan" konulu uluslararası konferansa video mesaj gönderdi
logo
Dünya

Süveyş Kanalı'nda bir yük gemisi karaya oturdu

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir yük gemisinin karaya oturduğu bildirildi.

Ali Semerci   | 09.01.2023
Süveyş Kanalı'nda bir yük gemisi karaya oturdu

İstanbul

"Leth Agencies" kargo şirketinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, hububat yüklü "Glory" isimli bir geminin, Süveyş Kanalı'nda hububat konvoyuyla Akdeniz'den Kızıldeniz istikametinde seyir halindeyken Mısır'ın Kantara kenti yakınlarında karaya oturduğu belirtildi.

Açıklamada, geminin römorkörler tarafından yüzdürülmeye çalışıldığı aktarıldı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi de Suudi Arabistan'ın El-Arabi televizyonuna yaptığı açıklamada, "Glory" gemisinin "biraz" karaya oturduğunu ve yüzdürülmeye çalışıldığını ifade etti.

Rabi, geminin karaya oturmasının kanaldaki gemi trafiğini etkilemediğini söyledi.

Bloomberg ise 65 bin ton mısır taşıyan geminin Ukrayna'dan Çin'e gitmekte olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta haklarımızı koruma konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, HDP'nin kapatılması istemli davada yarın sözlü açıklama yapacak
Kars'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı
Artvin'de eğitime kar engeli
Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

Benzer haberler

Süveyş Kanalı'nda bir yük gemisi karaya oturdu

Süveyş Kanalı'nda bir yük gemisi karaya oturdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet