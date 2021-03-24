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Dünya

Süveyş Kanalı'nda yaşanan kaza deniz trafiğini durdurdu

Evergreen Marine şirketinden yapılan açıklamada, "Süveyş Kanalı'nda Evergreen isimli konteyner gemisi muhtemelen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle rotadan çıkarak, karaya çarptı." denildi.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah,Zeynep Hilal Karyağdı   | 24.03.2021
Süveyş Kanalı'nda yaşanan kaza deniz trafiğini durdurdu Fotoğraf: Ahmed Zakaria/AA

İstanbul

Dünyanın en önemli kanallarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucu deniz trafiği durdu.

Tayvanlı taşıma şirketi Evergreen Marine'den yapılan yazılı açıklamada, "Süveyş Kanalı'nda Evergreen isimli konteyner gemisi muhtemelen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle rotadan çıkarak, karaya çarptı." ifadeleri kullanıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluştu.

Bölgede 15'ten fazla geminin demir atarak beklemek zorunda kaldığı ve deniz trafiğinin tamamen durduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili Mısır makamlarından ya da Süveyş Kanalı İdaresinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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