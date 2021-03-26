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Dünya

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi için dip tarama çalışmaları yürütülüyor

Süveyş Kanalı İdaresi, dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan dev konteyner gemisinin yeniden yüzdürülmesi için dip tarama ve kazı çalışmalarının başladığını duyurdu.

Ekrem Biçeroğlu   | 26.03.2021
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi için dip tarama çalışmaları yürütülüyor

İstanbul

Süveyş Kanalı İdaresi'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Evergreen isimli konteyner gemisinin çevresinde iki büyük buldozerle dip tarama çalışması yapıldığı, 4 iş makinesinin de geminin baş kısmında sıkışmış kumu çıkarmak için çalıştığı belirtildi.

Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucu 24 Mart'ta deniz trafiği durmuştu. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuştu.

Gemi kazası nedeniyle duran deniz trafiği sonrasında normale dönmüş, ancak Süveyş Kanalı İdaresinden 25 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin geçici olarak askıya alınmasına karar verildiği duyurulmuştu.

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