Euro
6.29
Dolar
5.69
BIST 100
103,071.80
Altın
1,488.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YSK Bşkanı Güven, sempozyum açılışında konuşuyor
logo
Dünya

Suudi Arabistan'da petrol üretimi geçici olarak durduruldu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, "Saudi Aramco" saldırısı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Gülşen Topçu   | 15.09.2019
Suudi Arabistan'da petrol üretimi geçici olarak durduruldu

Riyad

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, dün milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Enerji Bakanı bin Selman Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Saudi Aramco'ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerinde üretimin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının stoklardan karşılanacağını ifade etti. 

Bin Selman, ilk belirlemelere göre, saldırı sonucu meydana gelen patlamaların 5,7 milyon varil (şirketin günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50'si) ham petrol tedariğinin durmasına yol açtığını kaydetti.

Bin Selman ayrıca, söz konusu saldırının, günlük yaklaşık 2 milyar varil fit küp ilişkili petrol gazı (APG) üretiminin de durmasına neden olduğunu ve bunun etan ve diğer doğal gaz türlerinin tedariğinin yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesine neden olacağını aktardı. 

"İç piyasada yakıt sıkıntısı yaşanmayacak"

Saldırı nedeniyle iç piyasada yakıt sıkıntısı yaşanmayacağını belirten bin Selman, şirketin meydana gelen hasarı tespit çalışmalarının sürdürdüğünü kaydetti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya dün yerel saatle sabah 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

Türkiye Suudi Arabistan'daki saldırıları kınadı

Türkiye Suudi Arabistan'daki saldırıları kınadı

Pompeo Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı

Suudi Arabistan'da petrol üretimi geçici olarak durduruldu

Hamas ile Suudi Arabistan arasındaki 'diplomasi kanalı' kapandı mı?

Hamas ile Suudi Arabistan arasındaki 'diplomasi kanalı' kapandı mı?

Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?

Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
Suudi Arabistan'dan İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı

Suudi Arabistan'dan İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı