Euro
6.29
Dolar
5.69
BIST 100
103,071.80
Altın
1,488.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YSK Bşkanı Güven, sempozyum açılışında konuşuyor
logo
Dünya

Türkiye Suudi Arabistan'daki saldırıları kınadı

Türkiye, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere düzenlenen saldırıları kınadı.

Mehmet Alaca   | 15.09.2019
Türkiye Suudi Arabistan'daki saldırıları kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki ayrı tesise insansız hava araçlarıyla düzenlendiği bildirilen saldırıları kınıyoruz. Bu vesileyle bölgede ve Körfez'de güvenlik ve istikrara zarar verecek her türlü provokatif adımdan kaçınılmasının önemini tekrar vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Saudi Aramco tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

Türkiye Suudi Arabistan'daki saldırıları kınadı

Türkiye Suudi Arabistan'daki saldırıları kınadı

Pompeo Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı

Suudi Arabistan'da petrol üretimi geçici olarak durduruldu

Hamas ile Suudi Arabistan arasındaki 'diplomasi kanalı' kapandı mı?

Hamas ile Suudi Arabistan arasındaki 'diplomasi kanalı' kapandı mı?

Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?

Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
Suudi Arabistan'dan İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı

Suudi Arabistan'dan İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı