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Dünya

İsrail güçleri Kudüs'te 46 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye bölgesinde aralarında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 46 Filistinliyi yaraladı.

Mehmet Nuri Uçar   | 14.09.2019
İsrail güçleri Kudüs'te 46 Filistinliyi yaraladı Arşiv/AA

Kudüs

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye bölgesine düzenlediği baskında olaylar çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda gaz bombasıyla doğrudan kafası hedef alınmış 6 yaşında bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı, gaz bombası ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 45 Filistinlinin de olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.

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