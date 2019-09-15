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Dünya

Arap ülkeleri Saudi Aramco saldırısını kınadı

Arap ülkeleri ile bu ülkelerin üyesi olduğu kuruluşlar, dün petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait düzenlenen saldırıyı kınadı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Gülşen Topçu   | 15.09.2019
Arap ülkeleri Saudi Aramco saldırısını kınadı

Riyad

Arap ülkeleri ile bu ülkelerin üyesi olduğu kuruluşlar, dün petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıyı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve Suudi Arabistan'a, ülkenin güvenlik ve istikrarını sağlamak için gerekli tedbirleri alma konusunda destek verildiği kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanlığının açıklamasında ise söz konusu saldırının bölgedeki gerilimi daha da artırdığı vurgulandı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Suudi mevkidaşı Selman bin Abdulaziz'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğinin Ürdün'ün ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu aktardı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından uluslararası topluma bu tür saldırıların önüne geçilmesi için daha fazla çaba harcanması çağrısında bulunuldu.

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlıkları da saldırı kınayarak Suudi Arabistan'ın yanında yer aldıklarını ifade etti.

Arap Birliği, Suudi Arabistan'ın, ülke topraklarının güvenliğini sağlamak için alacağı her türlü tedbiri destekleyeceğini belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da yaptığı yazılı açıklamada, suç teşkil eden tüm eylemlere karşı olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'a destek mesajı verdi.

Arap Dışişleri Bakanları Konseyi Genel Sekreterliği ve Arap Parlamentosu saldırıyı kınadı ve bu tür eylemlerin durdurulması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Saudi Aramco tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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