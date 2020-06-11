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Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 857'ye yükseldi

Ülkede son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 733 yeni vaka tespit edildiİSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 artarak 857'ye çıktı.

Çağrı Koşak   | 11.06.2020
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 857'ye yükseldi

Suudi Arabistan


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 733 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 857'ye, toplam vaka sayısının da 116 bin 21'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 2 bin 65 kişinin daha tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildiren Bakanlık, böylece iyileşen toplam hasta sayısının 80 bin 19 olduğunu kaydetti.

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