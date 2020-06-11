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Dünya

Macron'un istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un görevinden istifa ederek erken cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olma olasılığını düşündüğü ileri sürüldü.

Yusuf Özcan   | 11.06.2020
Macron'un istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi

Paris

Le Figaro gazetesinin haberinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İngiltere'nin başkenti Londra'daki bazı kişilerle 15 gün önce video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, siyasi olarak güçlenebilmek için bir "risk almaya hazır olduğunu" söylediği belirtildi.

2017'de cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğundan bu yana birçok krizle karşı karşıya kalan Macron'un istifa etme ve ardından düzenlenecek erken seçimde yeniden aday olma olasılığını düşündüğü iddia edildi.

Toplantıya katılanlardan birine göre Macron'un "Kazanacağımdan eminim çünkü karşımda (aday olarak yarışacak) kimse yok." dediği aktarıldı.

Macron'un cumhurbaşkanlığından istifa etmeye karar vermesi halinde Fransızları ikna edebilmek için güçlü argümanlar bulması gerektiği belirtildi.

Le Figaro gazetesine açıklama yapan Elysee Sarayı yetkilileri, "Prensip olarak hiçbir hipotezi elemiyoruz. İstifa seçeneği Elysee Sarayı'nda toplantılarda gündeme gelmedi." ifadesini kullandı.

Fransa'da Anayasaya göre cumhurbaşkanı istifa etmesi halinde yerine Senato Başkanı Cumhurbaşkanlığı görevini devralıyor. Bu durumda Macron'un istifa ederse Senato Başkanı Gerard Larcher geçici cumhurbaşkanı olacak.

Ülkenin tarihinde hiçbir cumhurbaşkanı yeniden aday olmak için görevinden istifa etmedi.

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