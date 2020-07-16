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Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 45 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 45 artarak 2 bin 370'e yükseldi.

Muhammed Semiz   | 16.07.2020
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 45 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 45 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 764 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.


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Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 370'e, vaka sayısının da 243 bin 238'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşan kişi sayısının da 187 bin 622 olduğunu bildirdi.




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