Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 49 kişi daha hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 artarak 1698'e yükseldi.
İstanbul
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 49 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 402 yeni vaka tespit edildiği, 1994 kişinin iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 1698'e, vaka sayısının 194 bin 225'e çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 132 bin 760'a ulaştığı bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.