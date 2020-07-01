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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 906'ya yükseldi.

Bilal Acar   | 01.07.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 176 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 906'ya çıktı. Vaka sayısı ise 829 artarak 313 bin 483'e ulaştı. 

Son 24 saatte 226 bin 398 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 662 bin 51 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci ve dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

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