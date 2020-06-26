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Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 46 kişi daha hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 artarak 1474'e yükseldi.

Said İbicioğlu   | 26.06.2020
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 46 kişi daha hayatını kaybetti

İstanbul

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 artarak 1474'e çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 46 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği ve 3 bin 938 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1474'e, vaka sayısının 174 bin 577'ye yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, sağlığına kavuşarak taburcu edilen hasta sayısının 120 bin 471'e ulaştığını kaydetti.

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