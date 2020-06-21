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Dünya, Koronavirüs

Çin'de Kovid-19 aşı adayının klinik deneylerinde ikinci aşamaya geçildi

Çin Sağlık Bilimleri Akademisi bünyesindeki Tıbbi Biyoloji Enstitüsü (IMBCAMS) tarafından yürütülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının klinik deneylerinde ikinci aşamaya geçildiği bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 21.06.2020
Çin'de Kovid-19 aşı adayının klinik deneylerinde ikinci aşamaya geçildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Şinhua'daki habere göre, IMBCAMS tarafından Yünnan eyaletinde yürütülen potansiyel Kovid-19 aşısı çalışmalarında klinik deneylerde ikinci aşamaya geçildi.

Bu aşamada aşının sağlıklı insanların bağışıklık sistemindeki etkileri değerlendirilecek.

Çin'de bu aşının dışında 5 farklı Kovid-19 aşı adayına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de vaka sayısı 83 bin 378'e yükselmiş, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi hayatını kaybetmişti.

Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech, 16 Haziran'da "CoronaVac" adını verdiği Kovid-19 aşı adayı için yürüttüğü 1. ve 2. aşama klinik denemelerden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı.

Klinik denemeler üç aşamada yapılıyor

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

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