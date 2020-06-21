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Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1267'ye yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1267'ye çıktı.

Mehmet Nuri Uçar   | 21.06.2020
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1267'ye yükseldi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 379 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 salgınında can kaybının 1267'ye, toplam vaka sayısının ise 157 bin 612'ye yükseldiği ifade edildi.

Hastalardan 2213'ünün daha tedavisinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, böylece iyileşen kişi sayısının 101 bin 130 olduğu aktarıldı.

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