Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1267'ye yükseldi
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1267'ye çıktı.
İstanbul
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 379 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.
Açıklamada, son verilerle Kovid-19 salgınında can kaybının 1267'ye, toplam vaka sayısının ise 157 bin 612'ye yükseldiği ifade edildi.
Hastalardan 2213'ünün daha tedavisinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, böylece iyileşen kişi sayısının 101 bin 130 olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.