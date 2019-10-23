Euro
6.38
Dolar
5.73
BIST 100
99,785.16
Altın
1,491.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı

Suudi Arabistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Kraliyet kararıyla görevden alındı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Hamdi Yıldız   | 23.10.2019
Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı

Riyad

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi, Kraliyet kararıyla görevlerinden alındı.

Dışişleri Bakanlığına Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud getirilirken, Ulaştırma Bakanlığı görevine de Salih bin Nasır el-Casir atandı.

Faysal bin Ferhan, şubat ayından bu yana Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yaparken, Casir ise Suudi Arabistan Havayolları Genel Müdürü'ydü.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden kısa bir süre sonra Adil el-Cubeyr Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmış yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı
Arap Birliği'nin Barış Pınarı muhalefeti, ikiyüzlülüğünü yansıtıyor
Soçi mutabakatı: Suriye krizi Türkiye olmadan çözülemez
Avrupa 'DEAŞ sicili' ile yüzleşmek zorunda
İsrail, Kürtler ve PYD: Ortak tehditler ve ayna ittifaklar

Benzer haberler

Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı

Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı

Tel Aviv'den Riyad'a giden 'gizemli uçak' tartışma yarattı

Afganistan Dışişleri Bakanı Rabbani istifa etti

'Suudi Arabistan kirli petrol parasıyla Batılı devletleri susturdu'

'Suudi Arabistan kirli petrol parasıyla Batılı devletleri susturdu'
'Veliaht Prens Bin Selman sorumluluktan kaçmaya çalışıyor'

'Veliaht Prens Bin Selman sorumluluktan kaçmaya çalışıyor'
Çavuşoğlu'dan yeni Japon İmparatoru Naruhito'ya tebrik

Çavuşoğlu'dan yeni Japon İmparatoru Naruhito'ya tebrik