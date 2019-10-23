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Dünya

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldıranların cezası onandı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag'daki Türk büyükelçiliğine saldıran terör örgütü PKK/PYD yanlısı 4 kişinin hapis ve sınır dışı cezaları temyiz mahkemesi tarafından onandı.

Davut Çolak   | 23.10.2019
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldıranların cezası onandı Fotoğraf: Davut Çolak/AA

Kopenhag

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliğine Mart 2018'de saldıran terör örgütü PKK/PYD yanlısı 4 kişi, Kopenhag Şehir Mahkemesinde görülen davada haklarında verilen hapis ve sınır dışı cezasına karşı, Doğu Temyiz Mahkemesine başvurdu.

Sanıkların yaptığı itirazı inceleyen Doğu Temyiz Mahkemesi, Kopenhag Şehir Mahkemesi’nin yaşları 19-24 arasında değişen 4 sanığa verdiği cezayı onadı.

Olay

Türkiye'nin geçen yıl Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile huzuru sağlamasına tepki olarak eylem yapan 4 Suriye kökenli terör örgütü PKK/PYD yanlısı, 19 Mart 2018'de sabaha karşı Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotofkokteyli ile saldırmıştı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, büyükelçilik binasında hasar meydana gelmişti.

Olayla ilgili Kopenhag Şehir Mahkemesi’nde görülen davanın 20 Şubat’ta yapılan karar duruşmasında, sanıkların üçüne birer yıl 9’ar ay, bir sanığa ise bir yıl 6 ay ceza verilmişti. Sanıkların hapis cezası ile birlikte, cezalarını çektikten sonra Danimarka’dan sınır dışı edilmeleri yönünde cezalandırılmasına hükmedilmişti.

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