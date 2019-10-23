Euro
6.38
Dolar
5.73
BIST 100
99,785.16
Altın
1,491.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Filistin Özel Raportörü Lynk: İsrail'in Filistin işgali dünyadaki en uzun saldırgan işgal

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Lynk, "İsrail'in 52 yıllık (Filistin) işgali, modern dünyadaki en uzun saldırgan işgal." dedi.

Betül Yürük   | 23.10.2019
BM Filistin Özel Raportörü Lynk: İsrail'in Filistin işgali dünyadaki en uzun saldırgan işgal

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, "İsrail'in 52 yıllık (Filistin) işgali, modern dünyadaki en uzun saldırgan işgal." ifadesini kullandı.

Lynk, BM Genel Kurulunun insan hakları konularının görüşüldüğü Üçüncü Komitesine, yıllık raporunu sundu.

Raporunda, Gazze'deki "insani krize" dikkati çeken Lynk, "İsrail'in 12 yıldır hava, deniz ve karadan uyguladığı Gazze ablukası trajediden ziyade, dünya gündeminde ilk sıralarda olması gereken bir adaletsizlik...Gazze ablukası, dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 33. maddesinde açıkça yasaklanmış kolektif bir cezalandırma yöntemi." değerlendirmesinde bulundu.

Lynk, Gazze'deki ekonomik durumun son derece kötüye gittiği uyarısında bulunarak, bugün Gazze nüfusunun yarısından fazlasının gıda güvencesinin olmadığını, işsizlik oranının yüzde 50'nin üzerinde bulunduğunu bildirdi.

"İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri, son 40 yılda yüzde 800 arttı"

Raportör Lynk, Gazze'de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu, mevcut su kaynaklarının ise çoğunlukla kullanılamadığını kaydetti.

"İsrail'in 52 yıllık (Filistin) işgali, modern dünyadaki en uzun saldırgan işgal." ifadesini kullanan Lynk, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin ise son 40 yılda yüzde 800 arttığını belirtti.

"İsrail malları boykot edilmeli" çağrısı

Lynk, uluslararası toplumun, İsrail'i uluslararası hukuku ihlal eden işgali, yasa dışı yerleşim birimleri ve insan hakları ihlalleri konusunda sorumlu tutmak için atabileceği adımlar olduğunu vurgulayarak, yasa dışı yerleşim birimlerinin bulunduğu alanlarda üretilen tüm İsrail mallarının boykot edilebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı
Arap Birliği'nin Barış Pınarı muhalefeti, ikiyüzlülüğünü yansıtıyor
Soçi mutabakatı: Suriye krizi Türkiye olmadan çözülemez
Avrupa 'DEAŞ sicili' ile yüzleşmek zorunda
İsrail, Kürtler ve PYD: Ortak tehditler ve ayna ittifaklar

Benzer haberler

'İsrail'in Filistin işgali dünyadaki en uzun saldırgan işgal'

'İsrail'in Filistin işgali dünyadaki en uzun saldırgan işgal'

İsrail'de hükümeti kurma görevi Gantz'a verildi

BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlü girişime destek

İsrail, Filistinli şehidin naaşını bir yıl sonra teslim etti

İsrail, Filistinli şehidin naaşını bir yıl sonra teslim etti
Tel Aviv'den Riyad'a giden 'gizemli uçak' tartışma yarattı

Tel Aviv'den Riyad'a giden 'gizemli uçak' tartışma yarattı
İsrail'de Netanyahu'yu zora sokacak yasa tasarısı

İsrail'de Netanyahu'yu zora sokacak yasa tasarısı