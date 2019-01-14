Suudi Arabistan Suriye'de büyükelçilik açacağı iddiasını yalanladı

Suudi Arabistan, Suriye'de büyükelçilik açacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

anasayfa > dünya 14.01.2019

Suudi Arabistan Suriye'de büyükelçilik açacağı iddiasını yalanladı

RİYAD

Suudi Arabistan, Suriye'de büyükelçilik açacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey bir yetkili, ülkesinin Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçilik açaçağı yönünde basında Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf'a dayandırılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Orta Doğu'daki bazı basın organlarında, Suudi Arabistan'ın Şam Büyükelçiliği'nin gelecek perşembe günü yeniden açılacağı yönünde iddialar yer almıştı.

Muhabir: Mehmet Nuri Uçar

© Anadolu Ajansı 2019