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Dünya

BM: Uzun yıllardır acı çeken Suriye halkı için suçluların hesap vermesi gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM), uzun yıllardır acı çeken Suriye halkı için suçluların hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
BM: Uzun yıllardır acı çeken Suriye halkı için suçluların hesap vermesi gerekiyor Fotoğraf: Emin Sansar/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Suriye'de toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ederken, devrik lider Esed'in geride bıraktığı yıkım daha da netleşiyor. Esed'in nerede olduğu da biliniyor. Bu bağlamda BM, Esed'in suçları için hesap vermesi adına yasal süreç için bir çağrıda bulunacak mı yoksa başka bir girişimi olacak mı?" sorusunu yanıtladı.

BM'nin hesap verilebilirliği sağlamak için farklı mekanizmaları bulunduğunu belirten Dujarric, bunların arasında BM mahkemeleri ve soruşturma komisyonları bulunduğunu dile getirdi.

Dujarric, "Uzun yıllardır acı çeken Suriye halkı için Suriye'de suç işleyenlerin hesap vermesi gerekiyor." dedi.

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