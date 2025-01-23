Suriye'nin Münbiç ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 sivil öldü
Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güney kırsalında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.
Münbiç
Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç ilçesindeki Halep Caddesi'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil yaralandı.
Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Yerel güvenlik güçleri, eylemin, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te, Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.