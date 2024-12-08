Suriye'de rejimin çöküşü başkent Şam'da tekbirlerle kutlandı
Suriye'de Baas rejiminin çöküşü başkent Şam'daki bir camide sabah namazında tekbirlerle kutlandı.
Şam
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Rejimin çöküşü başkent Şam'daki bir camide sabah namazında tekbirlerle kutlandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 8, 2024
Rejimin çöküşü başkent Şam'daki bir camide sabah namazında tekbirlerle kutlandı https://t.co/oYLaz2R1ck pic.twitter.com/cYN1Hp7geI