Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,979.10
BTC/USDT
99,603.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından ülkedeki halk sokaklarda kutlama yapıyor. Şam’dan yayındayız.
logo
Dünya

Suriye'de rejimin çöküşü başkent Şam'da tekbirlerle kutlandı

Suriye'de Baas rejiminin çöküşü başkent Şam'daki bir camide sabah namazında tekbirlerle kutlandı.

08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Suriye'de rejimin çöküşü başkent Şam'da tekbirlerle kutlandı

Şam
Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Rejimin çöküşü başkent Şam'daki bir camide sabah namazında tekbirlerle kutlandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güneş enerjisi santrali kurulu gücü 2 buçuk yılda yüzde 130 büyüdü
Atatürk Orman Çiftliğinin park alanı kiralanacak
Türkiye'nin jeotermal enerji kurulu gücü 1700 megavatı aştı
Türk Standardları Enstitüsü 15 personel alacak
Gümrük Muhafazadan İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyon

Benzer haberler

Suriye'de rejimin çöküşü başkent Şam'da tekbirlerle kutlandı

Suriye'de rejimin çöküşü başkent Şam'da tekbirlerle kutlandı

Beyaz Saray: Başkan Biden, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor

Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı ortak açıklamasında Suriye krizine siyasi çözüm vurgusu

Rejim karşıtı silahlı gruplar, Humus kent merkezine hakim oldu

Rejim karşıtı silahlı gruplar, Humus kent merkezine hakim oldu
ABD basınından, ABD yönetiminin Esed rejiminin bir kaç günde düşeceğine inandığı iddiası

ABD basınından, ABD yönetiminin Esed rejiminin bir kaç günde düşeceğine inandığı iddiası
Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı

Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet