Dolar
18.23
Euro
18.47
Altın
1,732.59
ETH/USDT
1,714.30
BTC/USDT
22,183.00
BIST 100
3,649.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'de koleradan 3 kişi öldü, onlarca vaka görüldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgeler ile ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki yerleşimlerde onlarca kolera vakası görülürken, hastalığa bağlı olarak 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan   | 12.09.2022
Suriye'de koleradan 3 kişi öldü, onlarca vaka görüldü

Ankara

Şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren kolera, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki ve rejim kontrolündeki bölgelerde görülmeye başlandı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Halep'te en az 15 vakanın görülmesinin ardından, başkent Şam'da kolera tespit çalışmalarına hız verildi.

Rejimin Şam'daki sağlık müdürlüğüne dayandırılan haberde, başkentteki sağlık kuruluşlarının hastalığa karşı teyakkuza geçtiği ve bölgedeki kanalizasyon sularından numuneler alındığı kaydedildi.

Öte yandan yerel ağların haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Deyrizor ve Rakka illerinde örgüt işgalindeki yerleşimlerde çok sayıda kolera vakası tespit edildi. 3 kişi hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ise henüz kolera vakasına rastlanmadı.

Kolera

"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.

İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi
Silivri'deki cezaevinin tabelası 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirildi
Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı
Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı

Benzer haberler

Suriye'de koleradan 3 kişi öldü, onlarca vaka görüldü

Suriye'de koleradan 3 kişi öldü, onlarca vaka görüldü

Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı

Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK'ya eş zamanlı tepki

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert, İsrail'in Suriye’nin nükleer reaktörüne saldırısının ayrıntılarını açıkladı

Eski İsrail Başbakanı Olmert, İsrail'in Suriye’nin nükleer reaktörüne saldırısının ayrıntılarını açıkladı
ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim

ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet