Rusya: Ukrayna askerlerinin Rus sınır köyüne saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bir yerleşim birimine Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Moskova
Belgorod bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin Ukrayna sınırındaki Logaçevka yerleşim birimine Ukrayna askerlerince ateş açıldığını belirtti.
Saldırıda 1 Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiği, 3 Ukrayna vatandaşı ile 1 Rus vatandaşının yaralandığını bildiren Gladkov, saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre yerleşim birimindeki konutlarda, araçlarda ve elektrik hatlarında hasar meydana geldiğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.