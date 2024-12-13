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Dünya

Suriye Milli Ordusu, Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, özellikle doğu kesimde yer alan illerin su ve elektrik kaynağının büyük bölümünü sağlayan Tişrin Barajı'nı, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardı.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu, Zeynep Katre Oran  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Suriye Milli Ordusu, Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı Fotoğraf: Hüseyin Nasır/AA

Münbiç

SMO, operasyon kapsamında 2015'ten beri PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki Tişrin Barajı'nın kontrolünü sağladı.

Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biri olan Tişrin, şu ana kadar ele geçirilen en büyük ve önemli baraj.

Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor.

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.


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