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Dünya

Heyet Tahrir Şam lideri Şara, Suriye halkını kutlamalara davet etti

Suriye'deki Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara (Ebu Muhammed el-Culani), 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden dolayı halkı tebrik ederek, kutlamalar için Suriyelileri meydanlara çağırdı.

Ethem Emre Özcan  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Heyet Tahrir Şam lideri Şara, Suriye halkını kutlamalara davet etti

Ankara

Suriye Haber Ajansı (SANA), Şara'nın videolu mesajını yayımladı.

Şara, mesajında, "Suriye devrimin zaferle taçlanmasından dolayı büyük Suriye halkını tebrik ederim. Halkı sevinçlerini göstermeleri için meydanlara davet ediyorum." dedi.

Kutlamalar sırasında ateşli silahların kullanılmaması uyarısında bulunan Şara, "Hep birlikte bu ülkeyi yeniden inşa edelim. Daha önce de dediğimiz gibi, Allah'ın izniyle başaracağız." diye konuştu.

8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesinin ardından bugün ülke genelinde büyük kutlamaların yapılması bekleniyor.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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