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Dünya

Sudan'da çatışan taraflar arasında "üç günlük" ateşkes

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 72 saatlik ateşkes anlaşması yapıldı.

Hussameldin Abdelgadir Salih Mohamed, Muhammed Semiz  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Sudan'da çatışan taraflar arasında "üç günlük" ateşkes

İstanbul

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Sudan'da çatışan tarafların vardığı ateşkese ilişkin Suudi Arabistan-ABD ortak açıklamasına yer verildi.

Sudan ordusu ve HDK'nin 3 günlük ateşkes anlaşmasına vardığı kaydedilen açıklamada, ateşkesin yerel saatle yarın 06.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Tarafların ateşkes süresince savaş uçakları ve insansız hava araçlarını kullanmaktan, topçu ateşinden ve herhangi bir askeri ikmal faaliyetinden kaçınacağı ve insani yardım çalışmalarını kolaylaştıracağı belirtildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.

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