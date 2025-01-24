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Dünya

Sudan ordusu, başkent Hartum'un Bahri bölgesine ilerliyor

Sudan ordusunun, başkent Hartum'un kuzeyindeki Bahri bölgesinde Sinyal Kolordusu Karargahı üzerindeki 21 aydan fazla süren kuşatmayı kırdığı bildirildi.

Ahmed Satti  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Sudan ordusu, başkent Hartum'un Bahri bölgesine ilerliyor Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

Sudan

Ulusal basında yer alan haberlere göre ordu, Bahri bölgesindeki Sinyal Kolordusu Karargahı üzerinde 21 aydır Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kuşatmasını kırdı.

Böylelikle ordu, Hartum'un merkezindeki Ordu Genel Komutanlığa giden yolu açtı.

Başkent Hartum'un batısındaki Umdurman'daki ordu, 26 Eylül 2024'te Halfaya köprüsünü geçerek HDK'nin kontrolündeki Bahri bölgesine geçmeyi başarmıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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