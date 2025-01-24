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Dünya

Beyaz Saray: İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes uzatılmalı

Beyaz Saray, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin acilen uzatılması gerektiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Beyaz Saray: İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes uzatılmalı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail vatandaşlarının İsrail'in kuzeyindeki evlerine güvenle dönüşünün sağlanması konusunda kararlılığını koruduğunu belirten Hughes, aynı zamanda yeni Lübnan hükümetine de destek vermeye devam edileceğini aktardı.

Hughes, "Tüm taraflar, Hizbullah'ın tekrar Lübnan halkı ve komşularını tehdit edecek kabiliyete sahip olmasını engellemeli." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede "İsrail ve Hizbullah" arasındaki geçici ateşkesin "acilen uzatılması" gerektiği kaydeden Hughes, İsrail'in merkezi bölgelerden çekilmeye başlamasının memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasında varılan anlaşmaya göre İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi için 48 saatten az bir zaman kalırken İsrail, Lübnan'ın "27 Kasım'da uygulamaya giren ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmediği" gerekçesiyle, ordunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını açıklamıştı.

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