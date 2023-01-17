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Dünya

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, MİT Başkanı Fidan ile görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ömer Erdem   | 17.01.2023
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, MİT Başkanı Fidan ile görüştü

Hartum

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Sudan ile Türkiye arasındaki "güçlü ve kadim" ilişkilere övgüde bulunarak, bu ilişkilerin iki dost ülke ve halkların çıkarları doğrultusunda her alanda geliştirilmesini istediklerini belirtti.

Fidan'ın ziyaretinin, iki ülkenin işbirliğini pekiştirme istekliliğinden kaynaklandığını söyleyen Burhan, Fidan'ın ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

MİT Başkanı Fidan ise ziyaretinin verimli olduğunu belirterek, Sudan ile Türkiye arasındaki işbirliği ve koordinasyonda ortak öneme sahip meselelerdeki hedeflerine ulaştığını kaydetti.

Fidan ayrıca Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti ile de görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Sudan Genel İstihbarat Başkanı Ahmed İbrahim Mufaddal da yer aldı.

Hımidti, MİT Başkanı'nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Sudan ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini ve bu ilişkilerin iki ülke halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde her alanda güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sudan ile Türkiye arasındaki "stratejik" ilişkiler

Sudan'ın Türkiye ile ilişkilerini "stratejik" olarak nitelendiren Hımidti, Sudan'ın bu ilişkilere özel ilgi gösterdiğine, ikili ve uluslararası meselelerde ve ortak çıkarları ilgilendiren dosyalarda işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkati çekti.

MİT Başkanı Fidan ise ülkesinin Sudan ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye önem verdiğini dile getirerek, Türkiye'nin 5 Aralık 2022'de askeri ile sivil gruplar arasında imzalanan "çerçeve anlaşma"ya ve Sudan'da istikrarı sağlamaya yönelik çabalara verdiği desteği teyit etti.

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