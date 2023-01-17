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Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Bizden önce kimsenin AB'ye girmesine izin vermeyecekler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kimsenin ülkesinden önce Avrupa Birliği'ne (AB) girmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Ahmet Nurduhan   | 17.01.2023
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Bizden önce kimsenin AB'ye girmesine izin vermeyecekler

Belgrad

Yerel bir televizyon kanalına katılan Vucic, ülkesinin AB üyelik sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Vucic, ülkesinin, AB üyelik sürecinde uzun süre bekleyecek olma ihtimalinden tedirgin olmadığını belirterek kendisini tedirgin eden durumun, birilerinin "ülkede yatırım yapılmayacak" deme ihtimali olduğunu ifade etti.

Ülkesine geçen yıl 4,41 milyar avroluk doğrudan yabancı yatırım yapıldığını kaydeden Vucic, "Bizden önce kimsenin AB'ye girmesine izin vermeyecekler. Beni endişelendiren yatırımlar. Rusya'dan nasıl ayrıldıklarını gördüm ki orada buradakinden daha fazla çıkarları vardı." dedi.

"ABD ile iyi ilişkiler bizim için önemli"

ABD'nin mevcut durumda Sırbistan'ın yanında olmadığının altını çizen Vucic, "Nasıl akılcı ve ciddi davranacaklarına ve güçlerini, enerjilerini başkalarına kaptırmamaya bakıyorlar çünkü bütün güçlerini Rusya'ya karşı yoğunlaştırdılar." diye konuştu.

Vucic, Rusya'ya yaptırım uygulanmasıyla ilgili konuşmaların kendileri için "iğrenç" konuşmalar olduğunu belirterek "Bir ülkeyi yönettiğinizde 'başınızın üzerinde nasıl bir kılıç' olacağını bilemez ve hiçbir şey için önceden söz veremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki durumunun çok ciddi olduğuna ve giderek karmaşıklaştığına dikkati çeken Vucic ayrıca, gelecek dönemde ülkesine yönelik baskı ve saldırıların artacağını savundu.

Bu arada, Vucic, İngiltere'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Stuart Peach'i kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Vucic, Peach'i Kosova meselesine ilişkin bilgilendirdiğini ifade ederek Priştine'nin tek taraflı hareketlerinin Kosova'daki Sırpları tehlikeye attığını belirtti.

Vucic, ülkesinin bölge barışı ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğini söyleyerek İngiltere'den Sırp Belediyeler Birliğinin bir an önce kurulması için destek beklediklerini kaydetti.

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