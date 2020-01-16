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MİT Başkanı Fidan'dan akademi öğrencilerine konferans

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fidan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı öğrencilerine "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi" konulu konferans verdi.

Orhan Onur Gemici   | 16.01.2020
MİT Başkanı Fidan'dan akademi öğrencilerine konferans

Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı öğrencileriyle bir araya geldi.

Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel "Çarşamba Sohbetleri"nin bu haftaki konuğu MİT Başkanı Fidan oldu.

Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından karşılanan Fidan, akademi öğrencilerine ve personele "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi" konulu konferans verdi.

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