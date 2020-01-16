Euro
6.53
Dolar
5.85
BIST 100
121,438.30
Altın
1,554.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine tekrar tutuklanan eski korgeneral Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan biri avukat 3 şüpheli gözaltına alındı.

Barış Kılıç,Cankut Taşdan   | 16.01.2020
Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarılan eski korgeneral Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan biri avukat 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, polisin çalışmaları sonucunda eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı İyidil'in dün Angora Evleri'nde kaldığı evden, Çiğdem Mahallesi'ndeki başka bir eve gittiği tespit edildi.

Ekipler, hakkında yakalama kararı çıkarılan İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan yeğeni B.Ö. ve eşi E.Ö. ile avukatı A.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden B.Ö'nün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu olduğu öğrenildi. İyidil'in yakalandığı evin de Özdemir'in bir yakınına ait olduğu bildirildi.

İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmiş, istinaf başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, 14 Ocak'ta İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar vermişti.

Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesince incelenmiş, isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine İyidil, bu sabah gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor

Benzer haberler

Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Malezyalı haber ajansından AA ekibine geçmiş olsun mesajı

Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski korgeneral Metin İyidil tutuklandı

FETÖ davasından tahliye edilen eski Korgeneral Metin İyidil istinaf mahkemesine sevk edildi

FETÖ davasından tahliye edilen eski Korgeneral Metin İyidil istinaf mahkemesine sevk edildi
FETÖ'nün PKK sempatizanlığı sanık ifadesinde

FETÖ'nün PKK sempatizanlığı sanık ifadesinde
'Böylesine pervasız bir hareket basın özgürlüğüne zarar vermekte'

'Böylesine pervasız bir hareket basın özgürlüğüne zarar vermekte'