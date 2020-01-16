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Türk-İş'ten Mısır'a 'AA çalışanlarını serbest bırakın' çağrısı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskında gözaltına alınan Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Özcan Yıldırım   | 16.01.2020
Türk-İş'ten Mısır'a 'AA çalışanlarını serbest bırakın' çağrısı

Ankara

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yazılı açıklamasında, Mısır polisinin AA'nın Kahire ofisine baskın yapmasını ve 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

Bu yıl 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak AA'nın dünyanın en güçlü haber ajanslarından birisi olduğunu vurgulayan Ergün Atalay, şunları kaydetti:

AA Genel Müdürü Kazancı baskını değerlendirdi ve çağrı yaptı

"Basın mensuplarının gözaltına alınması basın özgürlüğüne açık bir müdahale olmakla beraber, uluslararası hukukun alenen ihlal edilmesidir. Kabul edilemez bulduğumuz olayı, bağlı bulunduğumuz Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna (ETUC) da taşıdık. AA çalışanları bir an evvel serbest bırakılmalıdır."

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