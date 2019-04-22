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Dünya

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 87 bomba fünyesi bulundu

Kentin merkezi otobüs garajının farklı yerlerinde 12 adet, yakınındaki çöp tenekesi içinde ise 75 adet bomba fünyesi bulundu.

Emre Aytekin   | 22.04.2019
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 87 bomba fünyesi bulundu

Ankara

Paskalya gününde aralarında kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya terör saldırıları düzenlenen Sri Lanka'da başkent Kolombo'da 87 adet bomba fünyesi bulunduğu bildirildi.

Polis sözcüsü Ruwan Gunasekaran, kentin merkezi otobüs garajının farklı yerlerinde 12 adet fünye tespit edildiğini, ardından garajın yakınındaki çöp tenekesinde de 75 adet daha fünye bulunduğunu bildirdi.

Sözcü Gunasekaran, fünyelerin dün yaşanan terör saldırılarıyla ilgisinin bulunup bulunmadığıyla ilgili açıklama yapmadı.

Olayla ilgili henüz kimsenin göz altına alınmadığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Bomba yüklü kamyonet

Öte yandan, terör saldırıların hedeflerindeki kiliselerden St. Anthony's Kilisesi'nin yakınında park halindeki bir kamyonetin içinde bulunan 3 adet bombanın etkisiz hale getirilmeye çalışırken infilak ettiği bildirildi.

Patlamada yararlanan olmazken, gürültü çevrede korku ve paniğe sebep oldu.

Sri Lanka'da dün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Orduya olağanüstü hal yetkileri verildi

Paskalya gününde aralarında kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya terör saldırıları düzenlenen Sri Lanka'da orduya savaş durumu yetkileri verildi.

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın ofisinden yapılan açıklamada, terör saldırılarının ardından orduya terör şüphelilerini yakalama ve tutuklama konusunda olağanüstü yetkiler tanındığı belirtildi.

Açıklamada, yetkilerin bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.

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