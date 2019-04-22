Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.83
BIST 100
96,103.37
Altın
1,275.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı

İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu binasına kimliği bilinmeyen kişilerce molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Bayram Altuğ   | 22.04.2019
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı

Cenevre

İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu binasına kimliği bilinmeyen kişilerce molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Başkonsolos Asiye Nurcan İpekçi, saldırıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 02.51'de Başkonsolosluğa saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Binada herhangi bir hasar meydana gelmedi

Daha önce de Konsolosluğun hedef alındığını anımsatan İpekçi, saldırıyı henüz üstlenen bir grubun olmadığını söyledi.

Başkonsolos İpekçi, polisin saldırıya ilişkin üç genci gözaltına aldığını bildirdiğini aktararak "Henüz bu kişilere ilişkin ayrıntıları vermediler. Önümüzdeki günlerde konunun aydınlatılacağını düşünüyoruz." dedi.

Başkonsolosluk binasında herhangi bir hasarın olmadığını ifade eden İpekçi, atılan molotofkokteyllerinden birinin yanmadığını ve diğerinin de parmaklıklara çarpıp söndüğünü kaydetti.

Terör örgütlerinin hedefi haline geldi

Son yıllarda terör örgütlerinin hedefi haline gelen Zürih Başkonsolosluğu, son 2,5 yılda 6 kez saldırıya uğradı. 1 Mayıs 2017'de Başkonsolosluk önüne gelen yüzleri kar maskeli kişiler, Konsolosluğa boyalarla saldırırken yakındaki otobüs durağı ve karşıdaki binaya, kırmızı boyalarla "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazmıştı. 29 Ocak 2018'de de Zürih Başkonsolosluğu servis aracına kimliği bilinmeyen kişilerce kundaklama girişiminde bulunulmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği
Ukrayna'da belirsiz dönem
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu'na saldırının faili Sivrihisar'da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırının faili Sivrihisar'da yakalandı

İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı

TÜRGEV'den açıklama

Pakistan'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 14 ölü

Pakistan'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 14 ölü
'Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık 3 trilyon dolar'

'Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık 3 trilyon dolar'
Fransa'da üç caminin duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı

Fransa'da üç caminin duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı