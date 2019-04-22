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Dünya

Sri Lanka'daki terör saldırılarını 7 intihar eylemcisi düzenledi

Sri Lanka'da Paskalya gününde kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını 7 intihar eylemcisinin gerçekleştirdiği bildirildi.

Emre Aytekin   | 22.04.2019
Sri Lanka'daki terör saldırılarını 7 intihar eylemcisi düzenledi

Ankara

Sri Lanka'da Adli Tıp Kurumu yetkilisi Ariyananda Welianga, dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana Kilisesi ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine düzenlenen 6 bombalı saldırıyı 7 intihar bombacısının gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı. 

Welianga, olay yerinden toplanan benden parçaları üzerinde yapılan analizlerde saldırıların intihar eylemi olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Shangri-La otelinde iki bombacının, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde birer ve St. Anthony, St. Sebastian ve Meryem Ana kiliselerinde de birer canlı bombanın beden parçalarının bulunduğunu ifade eden Welinga, Kolombo'nun banliyölerindeki bir konukevi ve üst geçit yakınında meydana gelen patlamaların araştırıldığını kaydetti.

Ayrıca, Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saldırıların ardından akşam saatlerinde Kolombo'daki uluslararası havaalanına çıkan bir bağlantı yolunda döşenmiş boru tipi bomba düzeneğinin bulunduğu ve imha edildiği bildirildi.

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