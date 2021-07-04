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Dünya

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 15 üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab üyesi 15 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 04.07.2021
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 15 üyesi etkisiz hale getirildi

Abuja

Somali ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de eğitim alan ve Gorgor adını taşıyan 6. Özel Kuvvetler Taburunun, Galmudug eyaletine bağlı El Dhere şehrinde Eş-Şebab'a karşı operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 15 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin de yaralandığı kaydedilerek, örgüte ait önemli mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Öte yandan bölge sakileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, operasyonda 7 askerin yaralandığını söyledi.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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