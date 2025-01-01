Sırbistan'ın İsrail'den 335 milyon dolarlık silah satın alacağı iddia edildi
Sırbistan'ın, İsrail savunma şirketlerinden Elbit Systems ile insansız hava araçları ve gelişmiş topçu sistemleri alımına ilişkin 335 milyon dolar değerinde anlaşma imzaladığı öne sürüldü.
Ankara
Ulusal basında yer alan haberlerde, Sırbistan'ın gelecek 3,5 yıllık dönemde İsrail merkezli Elbit Systems şirketinden 335 milyon dolar değerinde PULS çoklu roketatar ve Hermes tipi insansız hava araçları satın alacağı iddia edildi.
Elbit Systems'dan daha önce yapılan açıklamada, isim vermeden Avrupa'dan bir ülkeyle anlaştıkları belirtilmişti.
Ulusal basın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, İsrail ile silah anlaşmasını teyit ettiğini savundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.